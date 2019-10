(di Loredana Errico) – Hanno rifiutato il talent (‘X Factor’ per la precisione) ma non escludono in futuro una partecipazione al festival della canzone italiana. Intanto, però, si concentrano sui prossimi appuntamenti: un fumetto e la loro prima data al Mediolanum Forum di Milano, il 29 febbraio. “Ma chi l’avrebbe mai detto” (citando il testo della loro canzone ‘Verdura’, da poco disco d’oro) che sarebbero arrivati fin qui? “Non ce l’aspettavamo, è capitato e siamo estremamente felici”. Risponde così all’Adnkronos, Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, giovane band bergamasca nata tra i banchi di scuola, che oggi è tra le più amate e seguite del panorama indie.

