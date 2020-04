Musicoterapia con brani a frequenza di 432 hertz per i malati e operatori sanitari. Il progetto sperimentale ha debuttato in questi giorni negli ospedali e nelle strutture dell’Asl To3 dedicate ai pazienti affetti da Covid-19. Alcuni studi rivelano che l’utilizzo della musica con queste frequenze può essere efficace per l’abbassamento dei livelli di ansia e di stress nei malati in rianimazione, migliorando la tolleranza ai trattamenti.

La musica trasmessa nei presidi ospedalieri è stata composta da Emiliano Toso, biologo e musicista biellese, e sarà diffusa attraverso 30 nuovi tablet donati dalla Società Mutua Piemonte agli ospedali dell’Asl To3. “Questo progetto – spiega il direttore generale dell’Asl, Flavio Boraso – vuole essere un supporto alle terapie, ai pazienti e agli stessi operatori sanitari”.