Un nuovo album, il ’10 Years’, un tour all’estero, il ‘North American Tour’ a partire dall’inizio del 2020 e due nuove date italiane per l’estate del prossimo anno, all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina

Il Volo, nato nel 2009 dall’incontro tra Piero, Gianluca e Ignazio, festeggia i suoi ‘primi’ 10 anni di attività. Un decennio, nel quale il Trio ha venduto oltre 2 milioni di dischi, che sarà festeggiato con l’uscita in tutto il mondo l’8 novembre del nuovo album ’10 Years’ (Sony Music), il best of de Il Volo che racchiude il meglio di una carriera che ha superato i confini nazionali.

