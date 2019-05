“Signor Presidente Mattarella, lei che è un grande, mi dia una mano, mi dia una mano per riportare Cherubini a Firenze!“. E’ l’appello che il direttore d’orchestra Riccardo Muti ha lanciato al Capo dello Stato Sergio Mattarella per fare rientrare le spoglie del grande compositore Luigi Cherubini nella Basilica di Santa Croce a Firenze, dal cimitero Père-Lachaise di Parigi, dove riposano dal 1842, anno della sua morte. Muti si è rivolto direttamente a Mattarella attraverso le telecamere del Tg3 Toscana, al termine della ‘Missa defunctorum‘ per soli, coro e orchestra, di Giovani Paisiello, gemma del tesoro musicale del ‘700 napoletano, che ha diretto ieri alla testa dell’Orchestra Cherubini, da lui creata e formata e del Coro della Radio bavarese per il Festival del Maggio Musicale.

