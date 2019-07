“Un regalo che Mozart fa al repertorio italiano”. Parola di Riccardo Muti. E in questo caso anche una nuova opportunità per il pubblico di avvicinarsi al cuore dell’opera. ‘Le nozze di Figaro’ è infatti protagonista assoluto del concerto in programma il 31 luglio, alle 20.30 al Teatro Alighieri, quando Muti dirigerà la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il cast di cantanti in una selezione di brani del titolo mozartiano. Proprio a questo caposaldo assoluto di tutta la letteratura musicale è stato dedicato l’intenso percorso di studio, aperto al pubblico e ai giovani direttori e maestri collaboratori selezionati, della quinta edizione dell’Italian Opera Academy.

