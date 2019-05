Domani torna al Circolo degli Illuminati di Roma (via Libetta 1) il Synth Day & Night, l’evento dedicato al mondo dei sintetizzatori e alla produzione musicale moderna. Un appuntamento che svela i segreti e le curiosità su come è prodotta la musica dei nostri giorni, grazie a workshop, esposizioni, incontri, musica dal vivo e dj set. Synth Day & Night, nelle passate edizioni realizzate nel club di Via Libetta, ha sempre coinvolto numerosi appassionati e curiosi, vista la presenza di musicisti ed esperti di fama nazionale e internazionale come Wolfgang Flür dei Kraftwerk, Riccardo Sinigallia, Motta, Galeffi, Marco Rissa dei TheGiornalisti.

