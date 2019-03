Questa sera Luigi ‘Grechi’ De Gregori sarà ospite del fratello Francesco per ‘Off The Record’, lo spettacolo in scena sul palco del Teatro Garbatella di Roma. Insieme duetteranno sulle note di ‘Banana Republic’ e sul grande classico ‘Il bandito e il campione’, scritto da Luigi Grechi e portato al successo da Francesco De Gregori. Luigi Grechi suonerà poi la sua ‘Sangue e carbone (La pasiun de la mina)’. Continua così il progetto ‘Una canzone al mese’: da giovedì 21 febbraio è disponibile in esclusiva sul sito dell’artista www.luigigrechi.it ‘Si narra’, un brano che racconta una storia che si svolge in uno spazio e un tempo imprecisati, ispirata alla legenda di Ulisse, che viene stravolta.

