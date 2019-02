Si terrà a Roma, il 15,16 e 17 marzo prossimi, il ‘Roma Expo Guitars’, l’esposizione, giunta alla sua VII edizione, è totalmente dedicata al mondo della liuteria per chitarra classica made in Italy e si terrà nelle sale della Roma Eventi di Fontana di Trevi, in piazza della Pilotta numero 4. a pochi passi dalla famosa fontana. La sede, grazie a suoi oltre 1.800 metri quadrati di spazio espositivo, comprendenti tre ampi saloni, quattro gallerie, un auditorium da 280 posti e 10 sale prova (25 metri quadrati ciascuna), si è dimostrata come la location in assoluto più idonea per ospitare la manifestazione. Per l’edizione 2019 esporranno 30 fra i più rinomati liutai professionisti italiani ed inoltre saranno presenti 17 importanti aziende che operano da molti anni nel settore musicale.

