Leggenda mondiale della disco music, Leroy Gomez ha partecipato al Festival del Giornalismo Libero organizzato dalla Rete ‘No Bavaglio’ e dagli studenti di UDU Sapienza, il sindacato studentesco della facoltà . Durante i due giorni di conferenze e dibattiti, studenti ed ospiti si sono confrontati sui principi della libertà di parola e di espressione, sui nuovi mezzi dell’informazione e la semplificazione nell’era digitale. Ospite internazionale, Leroy Gomez, un cantante statunitense e voce solista del gruppo Santa Esmeralda, che nel 1977 divenne celebre in tutto il mondo con una cover del brano Don’t Let Me Be Misunderstood, è stato intervistato dal giornalista e critico musicale Ernesto Assante, con cui ha parlato della musica e del suo rapporto con le emozioni.

