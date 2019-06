‘L’era Del Cinghiale Bianco’ di Franco Battiato festeggia i 40 anni (1979-2019) con una 40th Anniversary Remastered Edition in uscita il 19 luglio con copertina inedita e nuova veste grafica come Cc Digipack, 16 brani con demo inediti e brani live, oppure Lp 180g white color, in edizione limitata e numerata. Il disco segnò la clamorosa svolta pop di Franco Battiato, un album di transizione, tra passato e futuro, tra sperimentalismo prog e pop intellettuale influenzato dalla New Wave, un disco che somma esoterismo, esotismo, spiritualità, l’amore per le filosofie d’Oriente, la fascinazione per l’India e la Tradizione, lo spirito mordace e ironico nei riguardi del mondo moderno e il legame con la propria terra, la Sicilia. Battiato per la registrazione di questo disco si avvalse di musicisti di altissimo spessore: Giusto Pio dirige l’orchestra e suona il violino, insieme a lui Tullio De Piscopo (batteria e percussioni), Julius Farmer (basso), Alberto Radius (chitarra), Roberto Colombo e Antonio Ballista (tastiere) e Danilo Lorenzini e Michele Fedrigotti (pianoforte).

