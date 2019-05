“Il mio ultimo album Retropia andava nella direzione che volevo, una combinazione di vari stili e varie nazionalità. Il nuovo album vedrà la partecipazione di diverse personalità del mondo della musica, ci sarà anche un bellissimo duetto con Massimo Ranieri, in cui io canto in inglese e lui in italiano. Poi la collaborazione con artisti di Spagna, Brasile, Francia, America, una combinazione di stili per un album molto organico che uscirà il prossimo anno”. Lo annuncia il cantante britannico Leee John in una intervista all’Adnkronos. E’ stato il cantante e frontman degli Imagination, band dance-soul che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo nei primissimi anni Ottanta per poi intraprendere la carriera da solista. Ama l’Italia e oltre a Ranieri gli piacerebbe lavorare con altri artisti italiani. “Giorgia è molto brava, mi piace molto. Amo il suo stile, il suo modo di porsi e il suo stile, mi piacerebbe collaborare con lei”, ha aggiunto Leee John.

Fonte