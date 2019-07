Dieci mesi per un sogno che lo riporta al primo amore, la consolle del dj da cui faceva scatenare le discoteche di tutta Italia negli anni ‘80. Soltanto che oggi a ballare seguendo la sua energia ci sono 45.000 persone e il dance floor è la spiaggia. Quello che Jovanotti con il suo Jova Beach Party ha voluto realizzare trasformando la spiaggia in un luogo diverso dal nostro immaginario: anziché una barriera e un confine il punto di partenza per un viaggio musicale che parte oggi da Lignano Sabbiadoro e animerà poi altre 16 spiagge di tutta la penisola. E quello che si respira arrivando sulla spiaggia Bell’Italia della località turistica friulana è proprio il clima di una mega festa. E il primo che ha tutta la voglia di scatenarsi con i suoi ospiti in canti e balli è proprio Lorenzo, che inizia il suo set ufficiale alle 20.30, ma è sul palco e in giro per il villaggio dalle 16. “Che enorme gigantesca figata! – dichiara appena arrivato in spiaggia – Mi preparo al Jova Beach Party da 30 anni! Torno in consolle a fare divertire la gente! È un’emozione grandissima, un’emozione che va oltre il concerto, il lavoro e l’impegno! Finalmente vivremo insieme questa grande storia!”

