Sentirsi ‘l’ombelico del mondo’ e ballare in spiaggia alle porte di Roma sulla spinta dell’energia pulita e inesauribile di Jovanotti: è l’esperienza vissuta ieri sera a Marina di Cerveteri dai 40mila che da tutta Italia si sono dati appuntamento per la tappa laziale del ‘Jova Beach Party 2019’, tour che animerà gli arenili della Penisola fino al 31 agosto. Molto più di un concerto, questa sorta di raduno di Woodstock in riva al mare iniziato nel primo pomeriggio e finito a mezzanotte. Una sfida inedita per la produzione e l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.

Fonte