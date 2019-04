Il folk rock di Bob Dylan, il country classic di George Jones e di Echo and The Bunnyman, l’hip hop degli Smiths. Sono le ispirazioni musicali di Josiah Leming, in arte Josiah, trentenne folk singer texano tra i più interessanti fra quelli emergenti dalla scena musicale statunitense, che ora sta girando l’Italia con gran successo di pubblico (stasera sarà alla Santeria Social Club a Milano, ore 21). Cappello da cowboy, chitarra perennemente imbracciata, occhi verdi e sguardo romantico, Josiah esce decisamente fuori dal mondo musicale fatto di rap, trap e autotune che va per la maggiore, ripercorrendo le tracce di un sound melodico folk country che sa di sentimento e nostalgia.

