È l’amore per il genio italiano, anch’esso espressione del Made in Italy nel mondo, la ragione che motiva Intesa Sanpaolo ad affiancare il Jova Beach Party avviato in questi giorni a Lignano Sabbiadoro e che ci accompagnerà durante l’estate in 17 tappe per concludersi a Viareggio il prossimo 31 agosto. Un evento con diversi appuntamenti già sold out, per il quale ogni tappa vedrà la realizzazione di un villaggio itinerante alla scoperta delle spiagge italiane – con un detour speciale sulle Dolomiti – con ospiti sempre diversi per ogni data, consolle per dj set, artisti e un main stage che ospiterà in fascia serale il concerto di Lorenzo Jovanotti.

