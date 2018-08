Musica: il pianista Cacciapaglia in concerto a Merigar

Il pianista e compositore Roberto Cacciapaglia si esibirà il 18 agosto ad Arcidosso.

Roberto Cacciapaglia, compositore e pianista, protagonista della scena musicale internazionale più innovativa per la sua musica, che integra tradizione classica e sperimentazione elettronica, sarà in località Merigar ad Arcidosso (Gr), il 18 agosto, per un concerto che si terrà a Gönpa, situato su un rilievo panoramico prospiciente il monte Labro da un lato e il Monte Amiata dall’altro. In programma i brani del doppio Cd ‘Quarto Tempo – 10th Anniversary Deluxe Edition’ in una versione totalmente inedita, utilizzando un sistema di trasmissione del suono e una tecnologia innovativa che espande i suoni del pianoforte nello spazio, portando alla luce e rendendo udibili i suoni armonici che normalmente l’orecchio umano non riesce a percepire.

Quei suoni armonici che Pitagora definiva essenza dell’Universo. Sarà come se, dal pianoforte, raggi sonori si espandessero nello spazio circostante, creando un’esperienza di incanto, una relazione profonda tra ascoltatori e interpreti. ”La musica può essere un ponte per toccare dimensioni intangibili e le vibrazioni sonore sono autostrade energetiche che ci permettono di comunicare – racconta Cacciapaglia- Questi software modernissimi lavorano sull’essenza e la natura del suono. Ecco un caso in cui natura e tecnologia lavorano insieme, non sono in antitesi. Una bella indicazione per il futuro, non solo della musica”.

‘Quarto Tempo – 10th Anniversary Deluxe Edition’, pubblicata il 24 novembre, è entrato subito al primo posto su iTunes Classic Italia, ottenendo grandi riscontri anche in Olanda, Francia e Usa.

Il concerto rappresenta un’importante iniziativa finalizzata alla conservazione, al restauro e alla manutenzione del Tempio della grande contemplazione. Il Tempio, centro della Comunità Dzogchen, ispirata ai principi del maestro Chögyal Namkhai Norbu, è stato realizzato nel 1990 e orientato secondo i principi della scienza geomantica tibetana.

Al suo interno sono conservate numerose tradizionali pitture tibetane, realizzate a partire dal 1994, che raffigurano i maestri protettori dell’insegnamento e rappresentazioni che racchiudono i significati profondi dell’insegnamento Dzogchen, tra cui spiccano i dipinti del Lama Drugu Chögyal Rinpoche, le cui preziose pitture decorano le pareti e le superfici lignee del Gönpa.

Ampie vetrate circondano e racchiudono lo spazio, mantenendolo permeabile alla luce e al panorama circostante. All’interno le superfici lignee sono decorate con diverse raffigurazioni tratte dalla cosmogonia buddista, arricchite da motivi floreali.