Scaccabarozzi, in prima fila al centro, e la sua band

Presidente e amministratore delegato della farmaceutica Janssen Italia, presidente di Farmindustria e, prima di tutto, musicofilo, musicista e frontman del suo gruppo, la JC Band. E’ Massimo Scaccabarozzi, caso unico di manager italiano che si alterna fra scrivania e palcoscenico, salendo su quest’ultimo per beneficenza.

Proprio ad un fine benefico è dedicato il concerto che vedrà Scaccabarozi e la sua band protagonisti questa sera, alle 21, all’Alcazar di Roma, in via Cardinale Merry Del Val. La serata, organizzata da Farmindustria, si svolgerà in favore di IncontraDonna Onlus, un’Associazione che sostiene da anni le donne che hanno affrontato un tumore al seno; sarà anche l’occasione per festeggiare i primi dieci anni di attività di IncontraDonna e il grande lavoro svolto in questa decade.