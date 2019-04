Esce il 26 aprile ‘Nessuno segna da solo’ (Universal Music), il nuovo album dei La Rua che racchiude i brani dell’Ep uscito il 6 luglio scorso e nuovi inediti che prendono vita da pagine di musica e parole di Daniele Incicco, frontman dei La Rua, e dello storico produttore Dario Dardust Faini. Il primo singolo estratto dall’album sarà ‘Alta velocità’, in radio da venerdì 19 aprile. “Una canzone d’amore – afferma Incicco – che, grazie al concetto dell’alta velocità, descrive l’innamoramento e in esso il reale effetto che si prova nel petto. Il cuore, infatti, va ad alta velocità così come l’ascolto di questa canzone leggera ma coraggiosa”.

