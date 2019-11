C’è la storia della musica italiana, venata da una nota di malinconia. Una nostalgia dal sapore nuovo, corale, che ti prende e non ti lascia più. Come quel barcone arancione in mezzo al mare blu con a bordo il gotha dei cantautori italiani e poi, in mezzo al gruppo, due colossi: Francesco Guccini e Mauro Pagani. Levate le ancore, si salpa. Il ‘Maestrone’ e il produttore discografico hanno unito le forze per ‘Note di viaggio – capitolo 1: venite avanti…‘, album ‘tributo’ con le canzoni più belle del cantautore di Pavana reinterpretate da Elisa, Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Malika Ayane, Brunori Sas, Carmen Consoli, Luca Carboni, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario e Nina Zilli.

