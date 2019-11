E un battitore libero, non ama le etichette, neanche quella di cui è considerato uno dei più innovativi esponenti, quella di ‘indie’. Gio Evan si racconta, ospite questo pomeriggio di ‘Adnkronos Live‘, all’indomani dell’uscita della sua seconda fatica discografica, ‘Natura molta’, uscito il 25 ottobre per 1Day/MarteLabel, ma sul genere discografico tiene a precisare: “Io sto molto attento alle parole, se analizzo la parola ‘indie’ deriva da ‘indipendenza’: io non sono indipendente, mi piace dipendere da tanto altro, ho tante persone intorno a me con cui condividere, ho voglia di far parte di un tutto, ogni piccolo gesto per me è pieno di valore. E poi, l’etichetta prude, si sa”.

Fonte