Il Jova Beach Party è arrivato a Linate per la sua ultima tappa, proprio nel giorno di fine estate, oggi 21 settembre, per conquistare il cielo del pubblico di Lombardia, Liguria e Piemonte dopo la forzata cancellazione della tappa di Albenga. Dalle 15, nello spazio tra la pista d’atterraggio e il prato dell’aeroporto milanese, chiuso per lavori di ristrutturazione, una folla oceanica ha davanti a sé tre palchi su cui si alternano diversi artisti con i quali Lorenzo Jovanotti duetta facendo gli onori di casa. Si sono già esibiti Albert Marzinotto, Rkomi, Dubfire, Ex-Otago, Ackeejuice Rockers, Cacao Mental, Bombino, Flavia Cohelo.

