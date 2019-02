Dopo l’anteprima nazionale del 2 febbraio al Seeyousound di Torino e pochi giorni dopo la 69° edizione del Festival di Sanremo, cui parteciperanno con il brano ‘Solo una canzone’, gli Ex-Otago arrivano nei cinema dal 18 al 20 febbraio con il documentario ‘Ex-Otago – Siamo come Genova’ diretto da Paolo Santamaria. Un viaggio che porta lo spettatore alla scoperta della band, raccontandone la storia, le ispirazioni e i retroscena. Il doc parte dal rapporto della band con la propria città, Genova appunto, tema portante dell’album ‘Marassi’, nome di quel quartiere che rappresenta la Genova post-moderna, rimasta fuori dalle canzoni di De André, un serpente di strade che arrivano fino al mare, un quartiere che ben rappresenta i giorni nostri. Dai tour nei locali underground ai sold out dei club nelle grandi città italiane, fino al concerto in piazza de Ferrari a Genova, passando per il concerto ai detenuti del carcere di Genova, i live e i racconti personali degli Ex-Otago si intrecciano in un ritratto appassionato di una band che crede ancora nella forza della musica e della scrittura.

