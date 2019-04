Sono partiti sold out da Torino il 30 marzo con il “Cosa fai questa notte in tour?” e ieri sera si sono esibiti con un tutto esaurito al Fabrique di Milano gli Ex-Otago, la band genovese rivelazione di Sanremo 2019 che sarà live fino al 12 aprile, dopo aver toccato le principali città italiane. Il live è una vera e propria ‘Otagata’ con le hit più ballerine come “Tutto bene” e “Cinghiali incazzati”, e ci si abbraccia sulle note dei successi più romantici e sui brani di Corochinato, il nuovo album uscito l’8 febbraio per Garrincha Dischi ed Inri e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia, cantati e suonati per la prima volta dal vivo.

