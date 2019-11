Esce oggi in tutto il mondo il nuovo lavoro del compositore e pianista Remo Anzovino, la colonna sonora del docufilm ‘Frida. Viva La Vida’, dedicato a Frida Kahlo e prodotto da Ballandi Arts e Nexo Digital con la direzione di Giovanni Troilo. Oltre al mix tra temi orchestrali e musiche elettroniche, la colonna sonora è impreziosita dalla canzone originale del film firmata da Anzovino ‘Yo te cielo (Cancion para Frida)’. Il docufilm, presentato in anteprima al 37° Torino Film Festival, Sezione Festa Mobile, sarà nelle sale italiane soltanto per tre giorni i prossimi 25, 26 e 27 novembre.

