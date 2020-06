Un nuovo vestito. Un nuovo singolo. Un ghiaccio bollente pronto ad entrare nel cuore dell’estate. Questo è “M’ama non m’ama”, il nuovo singolo di Mose uscito oggi, venerdì 12 Giugno, per OSA Lab e disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Ho cambiato appeal di scrittura. Prima ero più concentrato sulla creazione di un contenuto più diretto ma ultimamente ho deciso di puntare più su una mia ‘wave’, perché la mia musica è più un mood che un genere. E il mio mood è in tutti i miei brani”. E’ così che Mose, pseudonimo di Simone Reo, giovane artista milanese, classe 1996, descrive questa sua nuova release.

