Alvaro Soler

È online in tutti gli store digitali ‘La cintura’, il nuovo singolo di Alvaro Soler. Il brano, da oggi disponibile per la programmazione radiofonica, è accompagnato da un video e arriva dopo l’enorme successo ottenuto da Alvaro in Italia e all’estero con ‘El mismo sol’ e ‘Sofia’. Spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e casa a Berlino, Soler con l’album di debutto ‘Eterno Agosto’, certificato Platino, è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive. Il disco conteneva i singoli ‘El mismo sol’, ‘Sofia’ e ‘Libre’.

Nell’album anche la collaborazione con Max Gazzè in ‘Sonrio (La vita com’è)’ e la versione inglese de ‘El mismo sol’ (Under the same sun) che ha visto Alvaro duettare con la superstar latina Jennifer Lopez. Prima di prendersi una pausa dalle scene e dedicarsi al nuovo disco, Soler aveva salutato il pubblico con il brano inedito ‘Yo Contigo, Tú Conmigo’ cantato insieme alla band sudamericana Morat per la colonna sonora del film ‘Cattivissimo me 3’ e certificato Platino in Italia.

A soli 27 anni Alvaro Soler può vantare 36 dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 600 milioni di views.