Esce domani ‘Triste’, il nuovo progetto discografico del rapper Samuel Heron. L’album, che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming, digital store e in tutti i negozi di dischi, contiene nove tracce ed è distribuito da Believe Digital. ”’Triste’ -afferma il rapper– è un grido sentito e fortemente voluto nei confronti di una società che ci impone di essere sempre felici e ‘al top’. Attraverso questo disco mi sono messo per la prima volta veramente a nudo, liberandomi dai pensieri inutili e dalle maschere, mostrando anche il lato più fragile e malinconico della mia personalità. Non sono una persona (unicamente) triste, eppure, l’esigenza di essere anche questo, si è fatta in me così forte da spingermi a metterlo in bella mostra con il mezzo comunicativo più potente a mia disposizione: la mia musica, il titolo del mio primo album”.

Fonte