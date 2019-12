Chiusura dell’anno col botto per Elisa: è lei l’artista femminile italiana più ascoltata su Spotify nell’arco dei dodici mesi. Il servizio di streaming musicale ha infatti pubblicato la classifica 2019 dei brani e degli artisti più ascoltati e in Italia a vincere è lei, a livello generale preceduta solamente da Billie Eilish. La notizia suggella un anno straordinario per l’artista triestina, che l’ha vista conquistare certificazioni FIMI, classifiche radiofoniche e sold out a catena. Elisa è attualmente impegnata con successo nel tour nei palasport, che la terrà impegnata sui grandi palchi per le prossime settimane.

Fonte