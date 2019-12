Dopo il pirotecnico concerto dedicato a Beethoven che ha concluso la scorsa stagione sinfonica, Gustavo Dudamel – sicuramente tra le più interessanti e influenti bacchette della scena internazionale – torna a Roma per dirigere l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e per proseguire con la stessa in una tournée italiana. Per i concerti in programma, giovedì 5 dicembre ore 19.30 (repliche venerdì 6 ore 20.30 e sabato 7 ore 18, Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica), il direttore venezuelano ha scelto la Sinfonia dalla Semiramide di Rossini, la Sinfonia n. 2 di Schubert e la Sinfonia n. 1 di Brahms.

