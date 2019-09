A 40 anni dall’uscita, Sony Music (Legacy) celebra ‘Non siamo mica gli Americani!’, secondo disco di Vasco Rossi uscito nell’aprile 1979 per l’etichetta indipendente Lotus, con la speciale edizione da collezione della serie celebrativa R> Play, dedicata ai 40esimi anniversari dei suoi album da studio e inaugurata a dicembre 2018 con la ripubblicazione del primo album di Vasco “…ma cosa vuoi che sia una canzone…”, e per la quale è stato creato un logo ad hoc. ‘Non siamo mica gli Americani! R>Play Edition 40th’ uscirà venerdì 20 settembre ed è disponibile in preorder da oggi al link https://smi.lnk.to/americani_Vasco_40

