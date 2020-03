A distanza di 25 anni torna in radio uno dei primi singoli dei Dirotta su Cuba, ‘Thinking of you’ (Dove sei). Un brano che questa volta arriverà alle orecchie degli ascoltatori in una versione nuova realizzata con il rapper americano Sonny King. “I Dirotta hanno sempre amato le contaminazioni e le collaborazioni e la nostra musica si presta particolarmente – commenta Simona Bencini, voce e frontwoman della band fiorentina – Il feat. con Sonny nasce grazie alla comune collaborazione con Music4Love ed è stato subito ‘amore al primo ascolto’: ha un modo di rappare che mi piace molto, c’è tanta melodia nel suo fraseggio ritmico e lo trovo molto sofisticato ed adatto al nostro stile. Insieme a lui, siamo riusciti a far tornare contemporaneo un brano di 25 anni fa”.

Fonte