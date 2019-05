Dialogando con un ‘Tostapane’ Lisbona racconta la fine di un amore con la sua solita ironia. Il singolo del cantautore torinese, ‘Tostapane’ appunto, è online per Ph.D. Music Management/Artist First. “L’obiettivo era quello di scrivere un brano divertente che riguardasse un po’ tutti ma che comunque fosse la fotografia di un momento mio personale – dice l’artista – Da piccolo, come tanti, camminavo cercando scrupolosamente di evitare qualsivoglia forma di riga di piastrella, come se sbagliando, si potesse finire preda di chissà quale conseguenza apocalittica. Una volta stesa l’ossatura portante del brano, per intenderci quella chitarra voce, ho cercato dei suoni che mi facessero star bene”.

