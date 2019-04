Musica e cultura. Debutta il 13 aprile 2019 la prima edizione di ‘Trino sacra’ : confraternite storiche torinesi e piemontesi in festa per le vie del Comune e gran finale con il concerto di Antonella Ruggiero. S’intitola ‘Trino Sacra – Percorsi di fede tra storia e tradizione’, la kermesse che si terrà nel comune piemontese come premessa alla celebrazione della Domenica delle Palme. Un evento ideato dagli assessorati alla Cultura ed Eventi e Manifestazioni del Comune di Trino in collaborazione con le associazioni del territorio. Un’iniziativa nuova fra rievocazione, fede, spiritualità e musica sacra che punta l’accento sul recupero del ricco patrimonio culturale di matrice storica della cittadina vercellese.

