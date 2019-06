Dopo due anni di pausa uscirà il 4 ottobre prossimo il nuovo album di inediti dei Modà, per Believe Music, anticipato dal singolo ‘Quel sorriso in volto’. Un brano, già disponibile in radio, in digital download e sulle principali piattaforme streaming, che racconta una storia vera, dolce e amara, tradotta in musica da Kekko. Una storia e un brano che da oggi, martedì 25 giugno, sono anche online con il video del nuovo singolo, per la regia di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis, produzione DoubleVision.Film (www.doublevision.film). Il video, che utilizza uno stile cinematografico, è stato girato nel deserto di Tabernas, nella Provincia di Almería in Andalusia, nel comune della Spagna conosciuto per aver ospitato i famosi ‘Spaghetti western’ di Sergio Leone. Lo stesso Kekko si è messo in gioco interpretando il protagonista di questa storia d’amore fuori dagli schemi insieme alla conduttrice svizzera Clarissa Tami.

Fonte