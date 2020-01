Dopo un anno di rappresentazioni live legate al suo ultimo album ‘Ballate per uomini e bestie’ (La Cùpa/Warner Music, Targa Tenco 2019 come miglior album in assoluto), il 2020 vedrà Vinicio Capossela in scena con ‘Bestiario d’Amore’: concerto intimo e narrativo a soggetto amoroso e bestiale, un excursus lungo la vasta produzione del cantautore nell’anno del trentesimo anniversario della sua carriera. Il debutto è previsto il 14 febbraio, giorno dedicato al santo e martire Valentino, protettore degli innamorati, sotto le volte gotiche e gli animali in pietra della Union Chapel di Londra.

