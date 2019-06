Da Daniele Silvestri alla Premiata Forneria Marconi passando per il Quinteto Astor Piazzolla. E poi Morgan ma anche lo storico Giordano Bruno Guerri, il giornalista Andrea Purgatori e l’attrice Carlotta Natoli. Sono solo alcuni degli ospiti che quest’anno ‘scenderanno in campo’ per festeggiare Musicultura Festival, arrivato al giro di boa dei 30 anni. Le tre serate finali, che si terranno il 20, 21 e 23 giugno, nell’Arena Sferisterio di Macerata, condotte da Enrico Ruggeri e Natasha Stefanenko, potranno godere della partnership tra Rai e Musicultura. Il Servizio Pubblico, infatti, garantirà all’appuntamento una copertura cross mediale importante e qualificata. Tra i protagonisti del festival ci sono gli otto vincitori del concorso dedicato alle espressioni artistiche della canzone popolare e d’autore con cui dal 1990 ad oggi Musicultura ha intercettato le aspirazioni creative di quasi 26.000 giovani autori interpreti, contribuendo al ricambio generazionale della canzone italiana.

