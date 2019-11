Da oggi Jovanotti in orbita con ‘Lorenzo sulla Luna‘, un disco undergroung disponibile in cd, lp e lp in edizione limitata. “Due sono le cose non farei mai: un album di cover e un ‘album concept. E infatti eccomi qua, con un disco appena fatto tra le mani, ed è un concept album di cover! – ha dichiarato Jova – Quando abbiamo registrato ‘Lorenzo Sulla Luna’ non era detto che sarebbe uscito, era un mio trip personale, volevo concentrare la mia attenzione sul satellite terrestre, a 50 anni dall’Apollo 11, come un modo per esplorare uno spazio, che poi ogni spazio è sempre ‘lo spazio’. Passata l’estate con tutto il suo incredibile delirio lo abbiamo riascoltato e quel vuoto è entrato in risonanza con il silenzio improvviso che si era fatto in me dopo tutto il casino di Jova Beach, quindi mi è sembrato perfetto da pubblicare alla fine di un anno così pazzesco”.

