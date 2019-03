(di Pippo Orlando) – Debutto sul podio dell’Orchestra di Santa Cecilia per sir John Eliot Gardiner. Una prima volta all’insegna della “gioia”, dice il direttore inglese, che definisce il complesso ceciliano “pieno di qualità, molto serio, velocissimo nel rispondere e che suona con ardore e passione. Mi piace molto“. Gardiner inizia il suo viaggio ‘italiano’ con Hector Berlioz, compositore da lui molto amato (quest’anno ricorrono i 150 anni dalla morte del musicista francese e Santa Cecilia aprirà la Stagione 2019-2020 con il ‘Requiem’), del quale domani alle 19,30 nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (con repliche venerdì alle 20,30 e sabato alle 18) eseguirà il ‘Carnevale Romano‘ e l”Aroldo in Italia‘, con il violista Antoine Tamestis, accanto alla sinfonia n. 7 di Antonin Dvorak. Poi tornerà a Santa Cecilia l’8 maggio, stavolta con il ‘suo’ English Baroque Soloists e il Monteverdi Choir, per eseguire l’opera-oratorio ‘Semele’ di Haendel.

