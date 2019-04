Il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia ha sospeso lo sciopero previsto per il concerto di domani sera alle 19,30 (Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica di Roma), quando sul podio salirà Kirill Petrenko, neo direttore musicale dei Filarmonici di Berlino. Petrenko dirigerà la Nona sinfonia di Beethoven, con repliche venerdì 5 alle 20,30 e sabato 6 alle 18. La protesta era stata indetta il 7 febbraio scorso (causando la cancellazione dei concerti dell’8 febbraio e del 14 febbraio, quest’ultimo all’Auditorium Rai di Torino dove il Coro ceciliano era impegnato nell’esecuzione di ‘Die Schoepfung’ di Haydn con James Conlon sul podio), in seguito alla decisione del Cda dell’Accademia di bloccare i turn over nelle assunzioni di artisti del coro facendo così scendere l’organico di 12 unità, fino a 66 elementi in tre anni.

