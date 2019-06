Conto alla rovescia per SlimeFest, l’evento di musica e divertimento organizzato da Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605) di Viacom International Media Networks Italia, in programma sabato 15 giugno. Dopo il grande successo dello scorso anno, la quarta edizione italiana di SlimeFest si terrà di nuovo a Mirabilandia, alle porte di Ravenna. Il parco divertimenti più grande d’Italia è un luogo amato da adulti e bambini e adatto al divertimento di tutta la famiglia, grazie alle sue attrazioni da guinness dei primati e alla nuova area Ducati World.

