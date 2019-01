“Non mi sento americano, non ho una forte connotazione americana, anche se con ciò non voglio dire di non avere una certa appartenenza culturale all’America“. Non vuole etichette Conrad Tao, il 24enne pianista e compositore statunitense di origini cinesi che domani alle 19.30 (repliche venerdì 1 febbraio ore 20.30 e sabato 2 febbraio ore 18) nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, con Antonio Pappano alla guida dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, eseguirà la ‘Rhapsody in Blue‘ di George Gershwin. Nel programma del concerto anche ‘Un americano a Parigi’ e ‘Verklärte Nacht’ di Schönberg.

