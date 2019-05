Il live si apre con il suono assordante di un aeroplano, il kabuki “scarta” il palcoscenico e la set list inizia con un medley di hit, partendo sulle note di chitarra elettrica di ‘Mal di gola’, mentre Coez raggiunge il centro del palco. Ed ecco che entra l’intro leggera dal ritornello super pop di ‘Gratis’, poi si torna per un momento alle atmosfere del precedente disco con ‘Faccio un casino’, dove il pubblico è al centro delle immagini proiettate live. La chiusura di questo primo medley è emblematica, affidata a ‘Catene’, con i claim in font gigante proiettati sullo schermo fluorescente: “Mi serve un elastico per tenerci insieme”. “Mi colpisce tutto st’odio, giuro non vi fa bene!”. E questo l’incipit scelto da Coez per i tre concerti-anteprima in scena al Palalottomatica di Roma (il primo ieri, si replica stasera e venerdì).

Fonte