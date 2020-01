“Tra le premesse che mi sono dato prima di scrivere questo nuovo album, c’era che avrei vestito le nuove canzoni in modo adatto ai contesti in cui sarei andato ad eseguirle, optando per una forma canzone che prediligesse la cantabilità, il ritmo, gli arrangiamenti sostenuti e ricchi di vitalità (nei limiti della vitalità massima che può esprimere un calabrese ozioso come me, ovviamente). Canzoni corali. Pop”. Ed ecco che ‘Cip!’, il nuovo album di Brunori Sas, che esce oggi, è stato pensato anche come l’album che lo accompagnerà nel suo primo tour nei palazzetti, il cui debutto è fissato a Jesolo per il 3 marzo prossimo. Il tour toccherà Torino il 7 e ancora il Forum di Assago il 13 marzo. Proseguirà poi sui palchi di Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria.

