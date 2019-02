La musica italiana non è solo Sanremo. Per gran parte degli artisti che lavorano nello spettacolo dal vivo la pratica professionale è fatta di lavoro nero, contributi non pagati, precarietà. A denunciarlo è Emanuela Bizi, segretaria nazionale Slc Cgil che, all’Adnkronos, dice: “In molti contesti, ad esempio, non vengono pagate le prove ma solo gli spettacoli, addirittura c’è la pretesa di far lavorare gli aristi gratis, anche da parte di realtà pubbliche e poi, anzi prima di tutto, c’è il lavoro nero con relativa mancanza di regole e assicurazioni. Se a questo si unisce la mancanza di controlli, prima la Siae ne faceva e ora l’Inps non ne fa, la vita degli artisti dello spettacolo, in particolare del settore musicale, diventa precaria e rischiosa”. Inoltre “sono quasi il 40% – continua la sindacalista – i lavoratori che, partecipando all’indagine ‘Vita da Artisti’ (realizzata da Slc Cgil e Fondazione Di Vittorio, ndr), hanno affermato di lavorare molto spesso in nero”.

Fonte