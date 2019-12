Dopo il Jimmy Fallon, il Coachella e tanti tour in America, Europa e Regno Unito, i Dischi Doppio Platino e Oro (con ‘No Roots’ e ‘Lash Out’) e i primi posti in classifica in Italia, la partecipazione come coach a ‘The Voice Of Germany’, dove ha vinto l’edizione 2019, e quasi mezzo miliardo di streams, Alice Merton torna con il nuovo singolo ‘Easy’. Il brano è il primo inedito estratto da ‘MINT+4’, dal 6 dicembre in tutte le radio. Continua così la storia della ragazza ‘senza radici‘ che, a capo della label indipendente di sua fondazione, la Paper Plane Records International, ha conquistato il mondo intero.

