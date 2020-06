(di Alisa Toaff) ”Ancora una volta le mie parole sono state strumentalizzate. Parlando della pensione che mi spetterebbe, dopo aver versato somme ben più consistenti, qualcuno ha ipotizzato che mi stessi anche lamentando della mia situazione finanziaria, annunciando addirittura che, da qui ad un anno, sarei ridotto praticamente ridotto in miseria”. E’ quanto tiene a far sapere Al Bano alll’Adnkronos, dopo la sua intervista rilasciata a ‘Diva e Donna’ e ripresa da diversi quotidiani dove si legge che il cantante avrebbe dichiarato che con una pensione di 1.470 euro e senza concerti potrebbe “appena reggere un anno”. ”Non solo non ho mai detto queste cose -sottolinea Al Bano- ma siccome non ho ‘pianto’ miseria quando l’ho vissuta per davvero, figuriamoci oggi che, grazie a Dio, nulla mi manca. Non oserei mai sfidare o dare uno schiaffo alla provvidenza, che mi ha dato e continua a darmi tanto.

