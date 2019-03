‘Arte chiAma Arte‘, la rassegna concertistica organizzata a Firenze nella chiesa di S. Maria a Coverciano dall’Accademia Fiorentina ‘Pro Arte’, presenta il 30 marzo prossimo alle 21, come quarto appuntamento, il duo pianistico formato da Ginette Ubaldi e Svitlana Puschenko. Il programma spazierà dal primo Romanticismo di Schubert (la ‘Fantasia’ in Fa minore op. 103) alle atmosfere di Rachmaninov (tre brani dai ‘Sei pezzi Op. 11’), attraverso i ritmi delle Danze Ungheresi di Brahms e la ‘Petite Suite’ di Debussy. Il progetto ‘Arte chiAma Arte’, già programmato con altri eventi fino a tutto il 2019, sostiene il restauro del tabernacolo in via dell’Arcolaio a Firenze (vicino alla Chiesa sede degli eventi musicali), manufatto del tardo Rinascimento fiorentino, da tempo dimenticato e che necessita di un urgente restauro conservativo.

