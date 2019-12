(di Alisa Toaff) – Anche a Cuba è ‘Notte prefetta’ mania. ”Il primo tormentone invernale della storia della musica”, come lo ha definito Cristiano Malgioglio, è sbarcato anche in America Latina e sta impazzando nelle radio e nelle discoteche dell’Avana. “E anche a Cuba e dintorni è scoppiata la mania di ‘Notte perfetta’ – scrive Malgioglio su Instagram postando un video dove balla con un pareo e una giacca floreale con in testa un panama – Fantastico! un beso”. Il paroliere sarà ospite giovedì prossimo da Michelle Hunziker a ‘All together now’, dove si esibirà dal vivo con ‘Notte perfetta’ insieme ai rapper ‘The Jek’, che duetta con lui nel brano e nel video.

Fonte