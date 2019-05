“Siamo quelli là, quelli fra palco e realtà!” cantavano così i concorrenti di Music Farm che oltre un decennio fa si sono esibiti sul secondo canale Rai insieme ad Amadeus (prima) e Simona Ventura (poi).

Il format canterino prodotto da Magnolia e ideato da Amadeus (che proprio da una costola di Music Farm lo scorso anno ha fatto nascere Ora O Mai Più), potrebbe essere riproposto su Canale Cinque il prossimo autunno, come reality show principale al posto della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che potrebbe slittare a gennaio in sostituzione de L’Isola dei Famosi, che dopo gli ascolti non entusiasmanti dell’ultima edizione si prenderà una pausa.

A lanciare l’indiscrezione con tanto di Alessia Marcuzzi in pole position alla conduzione è stato il portale Blogo, che già nei mesi scorsi aveva ipotizzato il ritorno del reality show canoro. La Marcuzzi, c’è da sottolineare, che è stata proposta anche per la seconda edizione di Temptation Island Vip che partirà su Canale Cinque qualche settimana prima del ritorno di Music Farm. Dovesse accettare il programma sui sentimenti, quindi, sfumerebbe l’ipotesi reality.

Music Farm nel corso degli anni (è andato in onda per tre edizione dal 2004 al 2006) ha visto partecipare icone della musica italiana come i Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Riccardo Fogli, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Ivana Spagna, Franco Califano e Viola Valentino. Altri anni, altri nomi.

Personalmente non sono mai stato un grandissimo fan di Music Farm, ma dopo i drammi visti a Ora O Mai Più ho riposto grandi speranze in queste vecchie glorie del canto.

Al momento nessun nome ipotetico è trapelato ma sarebbe un sogno vedere finalmente scannarsi in un reality show Valerio Scanu e Marco Carta insieme. #NemiciAmatissimi2.0.