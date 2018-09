“Quando sono arrivato, ho detto fin da subito che mi sarei rifiutato di gonfiare il numero dei visitatori con mostre temporanee blockbuster: sono senza spirito, il museo così diventa solo un contenitore. La nostra risposta doveva essere ed è il dialogo tra le opere”. Il direttore generale di Brera, James Bradburne, è stato di parola: lo scambio di capolavori tra “La cena in Emmaus” di Caravaggio, uno dei quadri simbolo della Pinacoteca, e “La Cena dei pellegrini in Emmaus” di Rembrandt, proveniente dal Musée Jacquemart-André di Parigi, da oggi e fino a fine gennaio 2019 è realtà.

Brera, “Vi invitiamo a un’altra cena”: Caravaggio vola a Parigi, arriva un Rembrandt

Ma le novità annunciate da Bradburne non finiscono qui: a proposito delle domeniche gratuite nei musei, tema tornato alla ribalta dopo le parole del ministro Alberto Bonisoli, il direttore generale ha commentato: “La nostra proposta è fare strategia, anziché polemiche”. Poi, la novità: “Fatto salvo che dobbiamo seguire le indicazioni ministeriali, quando ci sarà un decreto, la nostra idea è preparare una proposta aggiuntiva che chiameremo ‘Brera 3 2 1’ – spiega – Il terzo giovedì del mese confermiamo l’ingresso a tre euro che già proponiamo; per la fascia 18-25, che il ministro vuole incentivare, ingresso a due euro; infine nei week-end biglietto a un euro per gli over 65. Fatte salve alcune giornate gratuite, è importante usare i prezzi in modo strategico”.